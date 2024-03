Camila Pitanga é diagnosticada com pneumonia assintomática e tranquiliza fãs: ‘Estou bem’

A atriz fez um post em sua conta no Instagram com uma foto do seu tratamento no Hospital Albert Einstein no Rio de Janeiro e alertou: “Estou bem, já aviso para não alarmar ninguém. Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou”, escreveu.

Ela conta que seus colegas de trabalho perceberam seu estado e recomendaram que ela descansasse. “Pediram também que eu fizesse exames para garantir que era ‘apenas’ cansaço. Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja, sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse, ou alguma dificuldade na respiração”.