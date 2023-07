Compadre Washington, do grupo É o Tchan, tem alta hospitalar após nove dias de internação

O cantor Compadre Washington, do grupo É o Tchan, teve alta na última quarta-feira, 5, do Hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia, onde estava internado desde o dia 26 de junho.

O músico foi levado à unidade após sentir um desconforto na região abdominal, enquanto se apresentava no trio elétrico do Arrastão dos Ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, a cerca de 66 km da capital baiana.

De acordo com o comunicado do grupo É o Tchan, publicado no perfil oficial do Instagram, apesar da alta, Compadre Washington ficará afastado dez dias dos palcos a fim de ter recuperação completa. Quem vai seguir com as apresentações do grupo é o cantor Beto Jamaica.

Fãs do músico comemoraram a boa notícia. “Que ótima notícia! Que o Compadre tenha uma ótima recuperação! Se cuida, homem! Mandando boas vibrações por aqui”, escreveu uma seguidora. ‘Graças a Deus, boa recuperação!’, falou outra. “Segue as recomendações direitinho, hein ordinário, pra voltar a segurar o tchan’, brincou mais uma fã do artista.

Agradecimento

No dia 28, o músico compartilhou nas redes sociais um vídeo, ainda na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para agradecer as mensagens de apoio dos fãs e avisar que estava se sentindo melhor.

“Oi, galera! Vim aqui para avisar que eu já estou bem melhor, graças a Deus! Estou aqui esperando para ser transferido para o quarto. Estou esperando o meu time que daqui a pouco vai jogar. Mas não se preocupem que foi uma coisa de dores que eu senti. Depois tive pico de pressão, mas agora estou bem. Muito obrigado a tosos que fizeram oração por mim!”, falou.

Shows do É o Tchan

Recentemente, a banda, formada em 1993, anunciou uma reunião com ex-integrantes em shows no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré irão se apresentar nos dias 18 e 19 de agosto na festa Chá da Alice para celebrar os 30 anos de carreira do grupo.