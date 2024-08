Cristiano, da dupla com Zé Neto, faz desabafo emocionante sobre saúde mental após anúncio de pausa

O cantor Cristiano, da dupla Zé Neto & Cristiano, fez um desabafo no Instagram na sexta, 23, sobre a saúde mental de Zé Neto. A dupla anunciou, na quinta, 22, que vai se afastar dos palcos por 90 dias para que Zé Neto possa dar continuidade ao tratamento contra depressão e síndrome do pânico.

A dupla Zé Neto e Cristiano, que anunciou pausa nesta semana Foto: Globo/Divulgação

"A depressão é o câncer da alma", começou o cantor. No texto, Cristiano afirma a importância de não negligenciar os cuidados com a saúde mental e desmistificar preconceitos. "É algo que leva à morte, mesmo sem aparecer em nenhum exame. É uma doença que não escolhe, cor, raça, gênero ou classe social. Ele vem quando menos se espera, não tem uma causa determinada. Vem de uma somatória, e principalmente por preconceito de terceiros e de nós mesmos, por não assumirmos que estamos doentes, que precisamos de ajuda", escreve.

O cantor continua: “Não aceitamos nos sentir ‘moles’, fracos e vulneráveis. Somos treinados a nos importar mais com a opinião alheia do que com nosso bem estar fisico e mental”, escreveu.

“Luto com meu irmão há quase 4 anos, tentando ajudá-lo”

O cantor fala como vem sendo os últimos anos ao lado do amigo e companheiro de dupla, a quem chama de irmão. ““Luto com o meu irmão a quase 4 anos, tentando de toda forma ajudá-lo a se levantar”, escreve.

Cristiano também comenta que Zé Neto estava bebendo muito. “Quando se está doente, alguma coisa precisa anestesiar aquela dor pra se seguir em frente. Alguns caem nas drogas, outros no álcool, outros, no suicídio. Conseguimos parar a tempo de não evoluir para um fim trágico”, escreve.

“Voltaremos fortes como sempre. Agora, fica um breve adeus”, finalizou Cristiano.

Confira a postagem completa abaixo:

Nos comentários, a dupla recebeu apoio dos fãs e companheiros de música sertaneja. Michel Teló comentou: “Força, companheiro. Deus está sempre com vocês”.

Nos últimos anos, Zé Neto enfrentou outros problemas de saúde, passando por um tratamento pulmonar, em 2021. Em 2023, o cantor sofreu um acidente de carro e fraturou três costelas.

Entenda o caso

A dupla Zé Neto & Cristiano anunciou nesta quinta-feira, 22, a suspensão de agenda de shows pelos próximos 90 dias.

A decisão foi comunicada por meio de uma nota publicada no perfil oficial de Zé Neto no Instagram: "Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome do pânico, ao qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto e Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias. Agradecemos o carinho e compreensão de todos! Como vocês, estamos todos em oração para plena recuperação do nosso Zé Neto", diz a nota. A dupla estava escalada para se apresentar na Festa do Peão de Barretos na sexta-feira, 23, um dos eventos mais relevantes do cenário sertanejo. Não era de conhecimento público que o cantor tem enfrentado desafios de saúde mental.