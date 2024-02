Dado Dolabella acusou Davi de manipulação, assédio sexual e machismo nesta terça-feira, 6, após a dinâmica do Sincerão no BBB 24. Para defender sua namorada, Wanessa Camargo, que tem um embate direto com o motorista de aplicativo no reality show, ele postou um texto nos stories do Instagram dando sua opinião sobre o jogo do brother. O Estadão procurou equipe do brother para um posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

“Primeiro dia. Mesmo sendo avisado por Lady Ellen, Davi colocou carnes no feijão que Wanessa separou para fazer (sendo vegana e sendo a única proteína que ela come ali. Viu ele praticando homofobia algumas vezes, gritando descontrolado pela casa”, começou ele.

Dado Dolabella acusa Davi de assédio sexual Foto: Reprodução/Instagram/@dadodolabella / Reprodução/Globoplay

Em seguida, Dado acusou Davi de assédio sexual. "Assediou umas três vezes a Giovana, beijando pescoço, pés, pernas… Pediu em casamento, tendo mulher em casa. Pratica manterrupting [quando o homem interrompe uma mulher durante a conversa] o tempo inteiro, cortando apenas mulheres querendo impor sua fala. Não respeita o coletivo", completou. "Manipulador (deixou isso claro manipulando votos com Isabelle, Raquele e Michel). Sempre contra Wanessa, com isso, deixou sua aliada no paredão e seus 'parças' na mão porque mudou para Michel, do nada", disse. Veja o texto completo abaixo.

O Estadão tentou contato com a equipe de Davi para um posicionamento e para saber se eles tomarão algum tipo de providência sobre as acusações, mas não teve retorno até o momento desta publicação. Eles ainda não se pronunciaram nas redes. O espaço segue aberto.