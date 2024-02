Na tarde da última segunda-feira, 5, durante conversa no Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo contou a Leidy e Marcus que sugeriu entrar solteira no reality show. Ela admitiu que às vezes gosta de testar as respostas de Dado Dolabella, seu atual namorado, sobre o rumo da relação.

Wanessa Camargo no Big Brother Brasil Foto: Reprodução de vídeo / Rede Globo

“Eu até cogitei [entrar solteira]. Não, [na verdade] eu só dei a sugestão e obviamente esperava que ele dissesse não”, diz ela. Em seguida, completou que tenta testar seu companheiro, dizendo: “Tipo, ‘E aí, vamos fazer um casamento aberto?’. Se ele responder [que sim], vai daqui até lá no chinelo”.

Ela termina dizendo que a relação com o namorado é séria: “É quase um casamento. Só que eu sou desconfiada”.

A cantora mantém relacionamento estável com Dado Dolabella desde o final de 2022. Os dois já haviam namorado em meados dos anos 2000, e reataram após o término de Wanessa com o empresário Marcos Buaiz, pai de seus dois filhos.