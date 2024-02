Dai Cruz, influenciadora com Epidermólise Bolhosa, morre aos 31 anos

Segundo informações do site do Ministério da Saúde, “a Epidermólise Bolhosa é uma doença genética e hereditária rara, que provoca a formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas e se manifesta já no nascimento. As crianças com Epidermólise Bolhosa são conhecidas como “Crianças Borboletas”, porque a pele se assemelha às asas de uma borboleta devido à fragilidade provocada pela alteração nas proteínas responsáveis pela união das camadas da pele.”

Estima-se que 500 mil pessoas no planeta sofram com a doença, sendo 802 delas no Brasil. A doença não tem cura e também não é transmissível. Clique aqui para ler mais sobre a doença.