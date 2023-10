Diego Alemão anuncia tratamento nos EUA e se desculpa com a imprensa: ‘Dias melhores virão’

O ex-BBB Diego Alemão fará um tratamento de desintoxicação nos Estados Unidos a partir desta segunda-feira, 16, após ter sido internado em uma clínica de reabilitação no final de setembro. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do campeão da 7ª edição do reality show, Jeffrey Chiquini, e pelo próprio ex-BBB em publicações feitas no Instagram.

Diego aproveitou a ocasião para se desculpar com a imprensa. Ao deixar a delegacia no final de setembro, depois de ser preso por porte de armas, ele criticou repórteres que estavam no local e os chamou de “bando de urubus”.

Diego Alemão fará tratamento de desintoxicação nos EUA. Foto: @diegogasques via Instagram

“Primeiramente, meu pedido de desculpas à família, aos amigos e, principalmente, à imprensa. [...] Momentos difíceis ficaram para trás”, escreveu. “Chego ao um novo mundo, com coragem, cuidado e esperança. Dias melhores estão por vir.”

O advogado informou que Diego teve uma “melhora expressiva” e que o tratamento nos EUA teve autorização médica. “Estive pessoalmente na clínica na Califórnia, conhecendo suas dependências, profissionais e métodos de trabalho”, comentou Jeffrey.

Após a conclusão da etapa nos Estados Unidos, o ex-BBB deve retornar ao Brasil para dar continuidade a um acompanhamento terapêutico. “Em breve, Diego Alemão estará saudável novamente”, declarou.

O advogado ainda comentou o processo que envolve Diego após a prisão. “Estamos enfrentando a verdade e rebatendo as inverdades. A realidade dos fatos, sem precipitação e emoções, está sendo demonstrada e será provada. Tudo está sendo devidamente elucidado”, escreveu Jeffrey.

Diego foi preso em flagrante no final de setembro por porte ilegal de arma de fogo, mas foi solto depois de pagar uma fiança de R$ 4 mil. Na ocasião, policiais informaram que o ex-BBB estava “aparentemente alterado” e tentou fugir em um táxi.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais