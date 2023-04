Diogo Nogueira comemora 42 anos e recebe homenagem de Paolla Oliveira

Nesta quarta-feira, 26, o cantor Diogo Nogueira completou 42 anos. A atriz e namorada do cantor, Paolla Oliveira, não perdeu a oportunidade de homenageá-lo. O casal está junto desde julho de 2021.

Em uma legenda super fofa, a atriz desejou todos os votos ao amado. “De tudo e todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele. Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor! Que a vida te proteja e te dê sabedoria pra continuar evoluindo, com o coração gigante que você tem! Te amo, @diogonogueira_oficial. Feliz aniversário”, escreveu.