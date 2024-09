Ed Sheeran vai ao Maracanã assistir partida entre Fluminense x Atlético-MG

No Brasil para o Rock in Rio 2024, o cantor Ed Sheeran fez questão de encontrar programas locais para se entreter. Na noite desta quarta-feira, 18, ele foi visto na arquibancada da torcida tricolor para o jogo Fluminense x Atlético-MG pela Taça Libertadores, no Maracanã.

O astro postou sobre o jogo em seus stories do Instagram e, em um vídeo compartilhado por uma torcedora do Fluminense, a influenciadora Eliza Ranieri, ele pode ser visto dizendo “Amazing” (incrível).

O cantor foi filmado na torcida do Fluminense. Foto: @eliza.ranieri via Instagram

Ed é um grande entusiasta do esporte e assiste a partidas de futebol com frequência. E, ao que parece, ele também é pé-quente: o placar terminou em 1x0 para o tricolor. “Ed Sheeran está com o pé pegando fogo. Quem falou que ele dá azar? Esqueça tudo”, disse Eliza.

O artista é a principal atração do festival nesta quinta-feira, 19. Quando chegou ao Rio, na quarta, 18, ele usou suas redes sociais para pedir indicações do que fazer em solo brasileiro: “Acabei de chegar ao Brasil, não venho aqui há anos, me mandem recomendações do que fazer, ver e comer”, escreveu o intérprete de Shape of You. A última vez de Sheeran no País foi em 2019, com a turnê Divide.