‘Eles traçaram um plano para matar a Daniella antes do Natal’, revela Raul Gazolla sobre assassinato

Nesta quarta, 1°, Raul Gazolla participou do podcast Cara a Tapa, apresentado por Rica Perrone. Além de falar da trajetória profissional e pessoal, o ator voltou a comentar sobre o assassino de sua ex-mulher, a atriz Daniella Perez, que morreu após ser esfaqueada várias vezes por Guilherme de Pádua, no final de 1992.

Gazolla disse que o documentário sobre o crime, disponível no HBO Max, ajudou a pressionar os responsáveis pelo assassinato da dançarina. “Para mim, a coisa mais importante que teve na série foi a pressão que ela deu nos assassinos. Isso foi maravilhoso. Porque aquele assassino, psicopata, egocentrado da p*rra, começou a gritar para os quatro cantos: ‘Não me entrevistaram’. Meu irmão, você teve 29 anos para contar todas as mentiras que você quis contar, ainda queria falar na série?”, contou.

O ator afirmou que foi aconselhado a perdoar Pádua, mas que não fez isso porque o assassino nunca se demonstrou arrependido. “Algumas pessoas mais evoluídas espiritualmente do que eu falavam assim: ‘Gazolla, você tem que perdoar. Se você perdoar, você vai ficar melhor’. Eu perdoo qualquer coisa e qualquer pessoa que tenha se arrependido de ter feito algo. Mas, em todas as entrevistas que esse assassino deu, ele disse sempre, de nariz em pé: ‘Aconteceu o que tinha acontecer’. Nunca se arrependeu, nunca mostrou arrependimento”, frisou.

Em outro momento da entrevista, Raul revelou detalhes do plano que não estão presentes na série. Segundo ele, Guilherme e Paula Thomaz, ex-mulher do pastor, arquitetaram para assassinar Daniella antes do Natal, porém, tudo deu errado. “Eles traçaram um plano para matar ela antes do Natal, que não deu certo, porque ele não teve oportunidade. AÍ, programaram para o dia 28 de dezembro, que era o dia que eles [Guilherme e Daniella] contracenavam, a última cena que eles fariam juntos”, disse o ator.

A entrevista completa pode ser vista aqui: