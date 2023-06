Rafaella Santos elogia Gabigol, Marquezine e Bruna Biancardi durante entrevista

Rafaella Santos, distribuiu elogios para algumas personalidades durante entrevista no Podcats, podcast apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. A influenciadora, irmã de Neymar, comentou durante uma dinâmica sua relação com algumas personalidades da mídia.

O ex-namorado, Gabigol, estrelou a lista. Rafaella afirmou ter uma boa relação com o jogador do Flamengo. “É um moleque muito doce, que faz tudo pela família, pelos amigos. É um menino que eu tive muita sorte de ter na minha vida por um bom tempo, que admiro bastante e que só desejo o bem”, disse. A relação, do agora ex-casal, foi marcada por frequentes idas e vindas.

Bruna Marquezine, com quem Neymar teve um longo relacionamento, também foi lembrada durante a dinâmica. “Acho ela espetacular, uma menina muito, muito linda. Um coração maravilhoso, uma família muito linda. O tempo que a gente passou junto foi incrível, não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho nada. Até porque ela nunca me fez nada”, comentou Rafaella.

Sobre a atual namorada do irmão, Bruna Biancardi, Rafaella fez elogios e se mostrou empolgada com a chegada do novo sobrinho. Biancardi está grávida do atacante da seleção brasileira, mas não revela detalhes de sua gestação. “Nossa relação, nosso vínculo, será muito prolongado, porque a gente tem esse vínculo que é o neném, mas não quero só ele”, contou.

Ainda durante a participação, Rafaella comentou sobre sua relação com o irmão e destacou que são pessoas de personalidades e opiniões diferentes.