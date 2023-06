Emocionada, Preta Gil expõe detalhes do seu divórcio: ‘Uma das dores mais profundas’; veja vídeo

Preta Gil foi a convidada de Ana Maria Braga no Mais Você desta terça-feira, 6, e falou sobre como está lidando com o fim do seu casamento de oito anos com Rodrigo Godoy. Com a voz embargada em diversos momentos, a filha de Gilberto Gil compartilhou que a decisão da separação já estava sendo cogitada antes do diagnóstico do câncer no intestino.

“Quando a gente casa, o padre fala: ‘na alegria, na tristeza, na saúde e na doença’. Você não tem noção que nesse momento tão difícil vai se sentir desamparada. Quando se vê nesse momento frágil, de tristeza, você se pergunta: ‘Será que é o momento? Será que devo, não devo, será que é a hora certa de uma separação?’”, contou, revelando que conversou também antes com a equipe médica e terapeuta.

“Eu já estava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei ainda mais insatisfeita com o que estávamos vivendo como casal e pensei: ‘não preciso ficar boa, me curar e me separar’. Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro, porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim, eu projetei nele”, completou.

Emocionada, Preta Gil expõem detalhes do seu divórcio: ‘Uma das dores mais profundas’ Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo/Mais Você

“Pensei: ‘o casamento não está bom, você precisa se tratar, ter paz e está tendo um problema pessoal que está tirando sua energia’. A vida é o hoje, o aqui e agora. Vai doer? sim, mas foi necessário. Sem brigas, com mágoas sim, foi complicado. Depois, tive outras surpresas que me magoaram mais ainda”, refletiu.

“Estou aqui, hoje, para as pessoas saberem que estou bem, não morri. Todos os dias, alguém me mata. Eu preciso me amar em primeiro lugar, por mais difícil que seja. Não vou dizer que foi fácil me separar, que parei de sofrer, é uma dor diária. Mas a gente pode aprender com a dor”, finalizou.

A artista também falou que os próximos passos do seu tratamento é uma cirurgia, em agosto, para a retirada do tumor e depois um período de recuperação com o uso de uma bolsa de colostomia.