‘Está sendo incrível cada momento’, revela Yuri Lima sobre a vida com Iza e Nala

“Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a Iza, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento”, declarou em entrevista à Quem.

Cumprindo uma pausa na carreira, Yuri diz que se dedica integralmente à filha e garante que participa ativamente dos cuidados diários. “Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa”, afirmou.