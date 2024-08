‘Estrela da Casa’: Muse Maya se pronuncia e cita ativista americana: ‘Confrontar derrotas’

Muse Maya, participante desclassificada do 'Estrela da Casa' antes do início Foto: TV Globo

Muse Maya, desclassificada do Estrela da Casa, novo reality show musical da Rede Globo, fez uma publicação neste domingo, 11, após a emissora confirmar que ela não estaria mais no programa. Na postagem, a carioca compartilhou um vídeo da poeta e ativista Maya Angelou falando sobre “confrontar derrotas”.

PUBLICIDADE “Você pode encontrar muitas derrotas, mas você nunca deve ser derrotada. Nunca”, diz a poeta. “De fato, talvez seja até necessário confrontar derrotas. Eu ensinaria a rir muito, das coisas mais bobas. E também ser muito, muito séria. E eu ensinaria a amar a vida”, conclui no vídeo. Maya Angelou foi ativista do movimento negro nos Estados Unidos. O livro de memórias Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Gaiola, de 1969, documentou sua infância na época da segregação racial no Sul dos EUA e foi uma das primeiras autobiografias de uma mulher negra do século 20 a alcançar um amplo público leitor.

Em 2022, tornou-se a primeira mulher negra a ter sua imagem retratada em uma moeda nos EUA.

Saída por “impedimento contratual”

Muse Maya, nome artístico de Joanna Santiago Ribeiro, é natural de Maricá, no Rio de Janeiro. Ela tem o trap como principal estilo musical e já produziu duas músicas com Baco Exu do Blues. Além de cantar, também é atriz e trabalhou em produções como As Filhas de Eva (2021), A Vida Pela Frente (2023) e Justiça 2 (2024), na própria Globo.

Em nota, a Rede Globo confirmou que Muse Maya não está mais na lista de participantes do Estrelas da Casa. “Em breve anunciaremos quem passará a integrar o novo reality”, diz o texto, informando apenas que a saída de Muse aconteceu devido a um “impedimento contratual”. No domingo, 11, a carioca Thália foi anunciada como nova participante.

O novo reality musical da emissora estreia nesta terça, 13, após Renascer, com apresentação de Ana Clara.