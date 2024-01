Roberto Justus apoia filha Fabiana após diagnóstico de leucemia: ‘Estou muito otimista’

Roberto Justus publicou uma mensagem para sua filha, Fabiana Justus, após ela ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O apresentador demonstrou apoio e relembrou também o câncer de bexiga que enfrentou recentemente, cujo tratamento chegou ao fim no ano passado.

Fabiana Justus ao lado do pai, Roberto Justus, durante evento em 2022 Foto: Paulo Giandalia/Estadão

PUBLICIDADE “A vida nos surpreende quando menos esperamos. Você está enfrentando o maior desafio de sua vida. Quis o destino que fosse logo após eu ter enfrentado o meu. Esteja certa que estou mais impactado com o seu caso do que estive no meu próprio”, escreveu. Na sequência, Roberto Justus continuou: “Estou muito otimista pois você sempre foi e é focada, determinada e guerreira. Certamente você vai vencer essa batalha mais rapidamente do que imagina. Você é amada e admirada por todos e essa corrente que se formou é poderosa. Estarei ao seu lado em todos os momentos”.

“Em breve estaremos juntos e comemorando a sua plena recuperação. Te amo demais!”, concluiu. Fabiana Justus comentou na publicação: “Te amo tanto... Vou vencer assim como você venceu!”. Ela revelou o diagnóstico na última quinta, 25, dizendo que ficará internada durante um mês para o início do tratamento com quimioterapia.

Também neste sábado, 27, a influenciadora publicou um vídeo do momento em que recebeu o diagnóstico. Nele, aparece chorando com seu filho Luigi no colo. ““Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico. Soube nesse dia que teria que parar de amamentar.”

Diagnóstico de leucemia

Na última quinta-feira, Fabiana compartilhou em suas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, condição que descobriu em ida ao pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre. “Estou muito confiante, minha família, meus amigos e principalmente meus médicos me deram muita confiança”, afirmou.

Ela também relatou como está se sentindo após o diagnóstico: “Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento de que tô num pesadelo, vou acordar e não vai ser isso”.

Emocionada, ela falou também do processo de desmame do filho Luigi e sobre a dificuldade de ficar longe das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. Durante o primeiro estágio do tratamento, as visitas devem ser controladas.

“O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada”, explicou.

Confira o vídeo completo em que Fabiana explica sobre o diagnóstico:

Fabiana é filha do empresário Roberto Justus, 68 anos, com a também empresária Sacha Chryzman, 60 anos. Ele comentou no vídeo de Fabiana: “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva. Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado. Te amo”. A mãe, Sacha, também mandou suas energias positivas pelos comentários.