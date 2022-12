Fábio Rabin, humorista brasileiro, contou que foi detido para averiguações pelas autoridades do Catar no jogo Brasil x Coréia do Sul, na última segunda-feira, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O rapaz, que estava na festa Torcida Canarinho, antes do jogo, disse ter sofrido ameaças pela polícia e temeu pela sua vida. No entanto, ele apareceu mais tarde pedindo desculpas pelo “susto” e explicando o real motivo do seu desespero.

Fábio Rabin é detido no Catar, relata ameaças e explica motivos; assista Foto: @fabiorabin/Instagram

Fábio Rabin estava presente numa festa pré-jogo, a Torcida Canarinho, e quando chegou ao estádio 974, abriu uma live no seu perfil do Instagram, mostrando que tinha sido levado para uma salinha por policiais catarianos, que interromperam a transmissão, colocando a mão no seu celular. Ele tentava se comunicar com as autoridades em inglês.

E o Fábio Rabin no Catar?? pic.twitter.com/EVYm8Q5CsW — Matt_ox7 (@Matt_Ox7) December 5, 2022

Em sequência, ele aparece chorando e dizendo que as autoridades o tinham ameaçado, questionaram se ele estava sóbrio e pedindo que ele sorrisse, além de ter deixado uma arma próxima ao seu corpo. O vídeo já foi delatado.

“Eu estou feliz que eu não estou morto. Juro por Deus. Eu fiquei trancado numa sala. Eu fiquei trancado numa sala com esses caras. Liguei uma live lá e acho que se eu não tivesse ligado a live eu tava morto a essa hora, eu e um cara. Tem um negão que está dentro dessa p****. E eu quase morri porque eu tentei ajudar o cara também. Uma hora eles me liberaram. Eu mandei: ‘esse cara tá comigo também’. Eu quase perdi a minha vida para tentar ajudar o cara. Desculpa o desespero também”, contou.

“Os caras falaram: ‘E aí, está sóbrio?’. A gente está aqui, no meio do rolê. Os caras me colocaram dentro de uma sala e falaram: ‘Vai, sorri’. E eu sou judeu, está ligado? Eu fiquei sorrindo e fiquei com muito medo de perder a minha vida. Eu juro que não sou sensacionalista. Eu quero que se f*da essa m****. Não. Eu vou deletar a minha rede. Eu não sou sensacionalista. Eu só fiquei com medo de perder a minha vida. Eu quero ver a minha filha. Só isso. Só quero ver a minha filhinha junto comigo. Esse país de b****, do c******. Eu não estou bem. Se não fosse a minha live eu estava morto”, completou.

Fabio Rabin chora desesperado, dizendo que quase morreu no Catar. pic.twitter.com/gt7lCJdYbF — Yuri Menon (@yurimenon) December 6, 2022

Após, o humorista brasileiro aparece sóbrio e explicando que tudo não passou de um mal entendido por conta dos ingressos do jogo.

“Desculpa o susto aí, pra qualquer um. Tentei me comunicar aqui com os locais, não consegui, pra falar do meu ingresso, sobre o setor que eu tava. Não deu certo. Acabei ficando preso numa salinha, me desesperei. Minha arma foi ligar uma live ali, e é isso. No Brasil a gente conversa mais.”, contou.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Fábio Rabin, mas até o momento não obteve retorno.