Fernanda Paes Leme leva filha à praia pela primeira vez; veja vídeos

Fernanda Paes Leme está de férias na Bahia e vem compartilhando os momentos com seus seguidores nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 28, a apresentadora publicou um álbum de fotos da viagem e revelou que Pilar, sua filha de quase quatro meses, foi à praia pela primeira vez.

Nos registros, ela está em um passeio em família pela Praia do Porto da Barra, em Salvador.

“Tem jeito melhor de apresentar o mar para Pipa do que em Salvador?! Praia do Porto da Barra, ontem cedinho, muito amor ver minha pequena encantada com a areia e as ondas. Axé”, escreveu.

Fernanda Paes Leme e a filha, Pilar, na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Foto: Reprodução | Instagram @fepaesleme

No Instagram, internautas reagiram ao momento. "Ela saltitando de alegria! Pipa vai ser praiana, ein! Tomara que surfe, para trazer logo a medalha", comentou um. A pequena é fruto do relacionamento de Fernanda Paes Leme com Victor Sampaio. Ela nasceu no dia 17 de abril, na Promatre, maternidade em São Paulo.

O casal havia anunciado a gravidez em outubro do ano passado, quando postaram uma foto com uma imagem do exame de ultrassonografia do bebê. A apresentadora já havia perdido um bebê após sofrer um aborto espontâneo em 2021.