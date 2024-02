O apresentador Fernando Fernandes recebeu alta do hospital, nesta última quarta-feira, 7, após passar por uma cirurgia para reconexão do tendão do tríceps. O paratleta sofreu a lesão enquanto praticava kitesurfe e revelou em postagem nas redes que não se deu conta da lesão de início: “Segui a vida ‘normalmente’, ou melhor, segui a vida suportando essa dor”.

PUBLICIDADE Nesta quarta, 7, ele compartilhou nos stories do Instagram a ajuda que recebeu da mãe durante a alta hospitalar, “Bora para casa com a ajuda da mamãe”. Na época em que revelou a necessidade de se submeter à cirurgia, Fernando explicou que, após fazer um check-up de rotina, a notícia do tendão [rompido] veio, e ele consultou um ortopedista especializado para realizar o procedimento. A cirurgia foi feita na segunda-feira, 5. “Quando as coisas não saem como a gente imagina…é preciso Serenidade e Fé!”, refletiu o apresentador.

O paratleta, que recebeu ouro recentemente no mundial de Paracanoagem, na Polônia, compartilha muito da rotina após o acidente de carro que o deixou paraplégico, em 2009. Ele participou do reality show Big Brother Brasil, em sua 2ª edição, no ano de 2002.

O apresentador Fernando Fernandes Foto: Maurício Fidalgo/Divulgação/TV Globo

Fernando também apresentou o reality show No Limite em 2022 e 2023. O programa de sobrevivência foi cancelado pela Globo em setembro do ano passado.