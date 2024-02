Fernando Fernandes passará por cirurgia para reconectar o tendão do tríceps; entenda

Fernando Fernandes contou, em seu Instagram, que irá passar por uma cirurgia após sofrer uma ruptura do tendão do tríceps. Na publicação, o apresentador contou aos seguidores que sofreu um acidente enquanto praticava kitesurfe.

Fernando explicou que, ao perceber que havia se lesionado, não imaginou que fosse algo sério e que teve que passar por uma bateria de exames para conseguir um laudo.

“Depois de uma longa e chata ressonância, recebi o laudo; ‘ruptura do tendão do tríceps’, na hora bateu aquele desespero pois já vi o tamanho do problema que viria pela frente, afinal meus braços tem um papel bem importante na minha vida”, escreveu o ex-BBB, que é paraplégico.

Ainda na publicação, Fernando afirma que está tentando ver o lado positivo na situação em que se encontra. "Quando as coisas não saem como a gente imagina... é preciso serenidade e fé!", disse. Fernando apresentou o reality show No Limite em 2022 e 2023. O programa de sobrevivência foi cancelado pela Globo em setembro do ano passado.

Fernandes está internado em São Paulo e passará pela cirurgia nesta segunda-feira, 5.

