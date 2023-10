Filha de Neymar e Bruna Biancardi aparece de olhos abertos e fãs citam semelhanças com os pais; veja

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, apareceu de olhos abertos em uma foto pela primeira vez neste domingo, 8. O registro foi compartilhado por um perfil de fãs do casal no Instagram. Seguidores passaram a citar semelhanças da bebê com os pais.

“Ela é a cara do papai dela”, escreveu uma usuária da rede. “A boca, tudo da mãe, a linda Biancardi”, declarou outra. Mavie também estava com um macacão que continha a frase “irmã do Davi”. Davi Lucca, de 11 anos, é o primogênito do jogador, fruto da relação com a influencer Carolina Dantas.

Veja a foto de Mavie com olhos abertos:

No domingo, Nadine Gonçalves, mãe do jogador, também publicou fotos com a bebê pela primeira vez. Ela apareceu com Mavie no colo ao lado do filho e escreveu: “Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor.”

A bebê nasceu nesta quinta-feira. Na sexta, 6, o jogador recebeu autorização do Al-Hilal para viajar ao Brasil e publicou as primeiras fotos com Mavie. “Você já é muito amada por nós”, escreveu em uma publicação compartilhada com Bruna.

A gravidez foi anunciada em abril. Mavie é a primeira filha do casal. Em junho, o jogador e a influenciadora fizeram um chá revelação para anunciar o sexo da bebê e, à época, também revelaram o nome escolhido.

Durante a gestação de Bruna, Neymar admitiu ter traído a companheira e, um tempo depois, foi visto em uma balada na Espanha sem a presença da influenciadora, o que levantou rumores de uma nova traição. O segundo caso, porém, não foi confirmado.