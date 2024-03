Filha de Neymar, Mavie ganha quarto especial na casa dos pais de Bruna Biancardi; veja

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para mostrar um quartinho especial da sua filha Mavie. Em vídeo publicado na última segunda-feira, 11, Bruna exibiu o cômodo que a bebê ganhou na casa dos avós.

Bruna Biancardi mostra quartinho de Mavie Foto: Reprodução/@brunabiancardi via Instagram

“Sempre que vocês veem esse cantinho por aqui, me perguntam. Então decidi mostrar com mais detalhes o quartinho da Mavie”, contou a influenciadora no vídeo. Segundo Bruna, a ideia do quarto era de criar um espaço na casa de seus pais “para criar momentos gostosos” com a pequena Mavie.

No vídeo, ela mostra os detalhes do cômodo, que é todo decorado em tons pastéis, com berço, cômoda, poltrona de balanço e papel de parede personalizado. “A gente desenvolveu uma identidade visual linda, super delicada, para ter um ambiente aconchegante do jeito que eu sempre sonhei”, explicou. Veja:

Bruna Biancardi mostra quarto de Mavie Foto: Reprodução/@brunabiancardi via Instagram

Bruna Biancardi mostra quarto de Mavie Foto: Reprodução/@brunabiancardi via Instagram

Bruna Biancardi mostra quarto de Mavie Foto: Reprodução/@brunabiancardi via Instagram

Filha de Biancardi com o jogador Neymar, a pequena Mavie completou 5 meses agora em março. “Amor da minha vida”, escreveu Bruna na ocasião.