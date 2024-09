Filho de Mário Gomes fala após ser despejado de mansão com o pai

O filho do ator Mário Gomes João Palma, que foi despejado da mansão onde morava com os pais, usou sua conta no Instagram para se pronunciar sobre o acontecido.

João Palma, filho do ator Mario Gomes, compartilhou mensagem bíblica após ser despejado da mansão em que morava com os pais. Foto: Reprodução/Instagram/@joaopallma

“Na Terra enfrentaremos diversas injustiças, mas quando partirmos, e um dia iremos, Deus não irá falhar no seu julgamento. Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família. A Justiça de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará”, diz o texto que foi publicado ao lado de uma imagem com um trecho bíblico.

João Palma é filho do ator com a arquiteta Raquel Palma, com quem o ex-ator, que atualmente é vereador pelo Republicanos e tenta a reeleição.

Por que Mário Gomes foi despejado

PUBLICIDADE Desde 2019, o ator está envolvido em um processo de violação dos direitos trabalhistas, pela perda de causa movida por ex-funcionários de uma fábrica de confecções da qual era dono, no Paraná, chamada MG Confecções. O Estadão teve acesso à data da ordem de despejo e da penhora da propriedade onde o ator reside com a família, desde 2002, que foi expedida em 6 de setembro, para pagamento das dívidas.

A mansão, localizada em Joatinga, também acumulava dívidas com o IPTU que somavam mais R$ 100 mil. Avaliada, segundo o jornal Extra, em R$ 20 milhões, ela foi arrematada por R$ 720 mil. O ator alega, em seu Instagram, a “inconstitucionalidade” da decisão judicial, disse que não saíra do imóvel, e completa pedindo ajuda para Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Nikolas Ferreira, entre outros.

“Peço a vocês que marquem o Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, Nikolas Ferreira, todas essas pessoas que são do bem. A gente precisa modificar o que está acontecendo no Brasil, é um absurdo”, disse em pedido.