Filho de Zezé Di Camargo faz vídeo se defendendo de acusações de que prints seriam falsos; assista

O caçula de Zezé Di Camargo e Zilu Godói, Igor - que é DJ e também é instruído em tecnologia da informação - divulgou um vídeo em seu Instagram na última quarta, 13, para se defender das acusações de que os prints que divulgou no domingo, 11, seriam falsos. Os prints continham comentários do perfil fake de Graciele Lacerda (assinado como “prisciladantas568″) provocando membros da família, como a Wanessa Camargo.

Igor utiliza explicações técnicas para mostrar que os registros que ele divulgou seriam reais. “Gente, estão tentando dizer que o que eu mostrei de prints no ataque da Wanessa seria manipulado. É muito complicado quando você lida com pessoas que não entendem o que estão falando. É um pouco confuso, mas quem é de TI vai poder falar que não é mentira o que eu tô fazendo”. Na sequência, mostra, a partir de códigos HTML e gravações de tela, que os conteúdos não seriam falsos.

“Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site.”

As desavenças entre Graciele Lacerda e filhos da família Camargo foram parar na Justiça. No último domingo, 10, Graciele deu uma entrevista do Domingo Espetacular confessando que realmente havia criado um perfil fake, mas negou os ataques. Após a entrevista, Igor decidiu compartilhar prints comparando sua versão.

Entenda a história

No último domingo, 10, Graciele concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, em que assumiu ser a dona da conta falsa, mas disse que ela foi criada para que se defendesse de ataques que sofre nas redes sociais.

Eu não tinha intenção de sacanear ninguém, eu só queria me defender”, afirmou Graciele. Conforme o relato, a conta já existe há 10 anos e todos os membros da família sabiam da existência do perfil.

Graciele argumentou que sua equipe era responsável pela conta e ela, com o tempo, se esqueceu de usá-lo. Ainda de acordo com a influenciadora, o perfil era usado para elogiá-la e gerar engajamento em suas publicações.

Ela disse que deixou de ter acesso à conta em abril. Ataques feitos à família de Zezé e expostos por Igor Camargo, filho do sertanejo, datam de junho e a influenciadora nega ter logado no perfil na data. Ela alega que um dos ataques – direcionado a Wanessa Camargo – foi feito enquanto estava em uma viagem a Vitória.

Igor, por sua vez, tomou a decisão de comentar sobre o assunto por Amabylle Eiroa, sua mulher e quem expôs o perfil, estar proibida pela Justiça de falar publicamente sobre o assunto. Segundo Igor, a decisão veio por Amabylle ter sido “mal assessorada” pelo advogado responsável pelo caso à época e ter publicado um documento em segredo de justiça.

Ele ainda argumentou que houve tentativas de resolver o caso internamente em julho e que, na ocasião, Graciele havia dito que Amabylle teria criado um perfil de mesmo nome para realizar os ataques e incriminar a influenciadora.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Graciele para comentar as declarações de Igor, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Igor argumentou que, se a conta fosse usada por um terceiro, Graciele teria percebido por meio de notificações. “As desculpas que vêm não fazem sentido nenhum e causam um conflito familiar que poderia ser evitado”, disse ele, que reafirmou que Amabylle não tinha acesso ao perfil.

Por fim, Igor negou que a responsabilidade de Graciele ter perdido um contrato após o caso vir à tona seja de Amabylle. Na sequência, ele publicou um carrossel com os ataques da conta falsa feitos à família e negou que, à época do comentário feito a Wanessa, Graciele tenha viajado.