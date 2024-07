‘Fui o cara que mais chegou perto de ser preso no Brasil por causa de uma piada’, diz Danilo Gentili

“Fui o cara que mais chegou perto de ser preso no Brasil por causa de uma piada”, relembra Gentili, ao se referir sobre o episódio com Maria do Rosário, quando o humorista foi condenado à prisão em primeira instância, em 2019, após rasgar o processo da deputada do PT e passar nas partes íntimas.

“Quando veio o [processo] criminal, não fiquei assustado. Fiquei assustado depois, porque você começa a entender como o sistema funciona e que o sistema não existe. O sistema é o juiz do dia. Você não tem uma jurisprudência, uma coerência ou uma Primeira Emenda que pauta a discussão. Se o juiz do dia acha que você falou uma coisa que ele não gosta, você vai preso e acabou. Na ocasião, o Zé de Abreu tinha cuspido no rosto de uma mulher, e a Maria do Rosário tinha defendido o Zé de Abreu. Aí eu falei: ‘Peraí, eu faço uma piada, é machismo. O cara cospe na cara de uma mulher e tá tudo bem porque é do seu partido?’. E aí ela não gostou, mandou a censura, eu rasguei, devolvi. Sabe o que aconteceu? A juíza do criminal arquivou o caso e falou: ‘Isso aqui é liberdade de expressão, uma forma de protesto’. Aí ela [Maria do Rosário] deu uma canetada, [o processo] foi para o desembargador no Rio Grande do Sul, o cara desarquivou, mandou para um julgamento em São Paulo, e daí fui condenado na primeira instância. Então ali assustei, porque pelo sistema o caso estava arquivado. Rolou uma coisa além do sistema. Se eu tivesse sido condenado na segunda instância, eu teria ido preso”, relembra.