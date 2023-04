Garotinha emociona ao cantar em língua de sinais durante ‘The Voice Kids’ da Alemanha

Uma garotinha de 11 anos emocionou os jurados e a plateia com sua apresentação no The Voice Kids da Alemanha. O caso ocorreu há cerca de um mês, mas o vídeo viralizou somente esta semana.

Fia cantou a música Flashlight, de Jessie J, e também interpretou na linguagem de sinais, para que sua irmã Emilia pudesse entender, já que ela possui deficiência auditiva. A família de Fia ficou ao lado do palco durante a apresentação e vibrou bastante após o espetáculo da menina.

A garotinha foi aplaudida de pé por todos que assistiram à apresentação. Os quatro jurados viraram a cadeira para ela, que agora tem torcida para as próximas fases da competição.

A jurada Lena Meyer-Landrut não conteve a emoção e foi às lágrimas durante o programa.