Gigi Hadid não assume namoro com Leonardo DiCaprio ‘em respeito’ a Zayn Malik, diz site

A modelo Gigi Hadid e o ator Leonardo DiCaprio realmente estão vivendo uma relação amorosa, mas o namoro ainda não foi assumido “em respeito” ao cantor Zayn Malik, ex-integrante do One Direction.

Foi o que revelou uma fonte anônima ao site Entertainment Tonight. Segundo o site, os dois estão realmente interessados um no outro e se vendo constantemente, mas a modelo quer continuar sendo discreta sobre a relação.

“Eles estão tentando manter as coisas privadas e não dar muitas demonstrações de carinho quando saem juntos”, disse a fonte.

Boatos de que Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid estariam 'se conhecendo melhor' começaram em setembro. Foto: Eric Gaillard/REUTERS e Eduardo Munoz/REUTERS

Gigi e Zayn terminaram o namoro após quase seis anos de relacionamento em 2021. Os dois são pais de Khai, de dois anos.

“Eles querem o que é melhor um para o outro. Estão dando o seu melhor para terem uma relação cordial, serem os pais que podem ser e criarem Khai de forma saudável”, completou a fonte.

O suposto relacionamento com DiCaprio é o primeiro da modelo desde a separação. Boatos de que os dois estariam juntos tiveram início em setembro.

Os rumores chamaram a atenção dos internautas, já que o ator virou meme por só se relacionar com mulheres com menos de 25 anos. Com Gigi, Leonardo quebraria o padrão por a modelo já ter completado 27 anos.

Recentemente, o artista terminou com a também modelo Camila Morrone. Os dois estavam juntos desde 2018, mas só assumiram o namoro em 2020, quando apareceram na cerimônia do Oscar.