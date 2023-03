Gigi Hadid quer relacionamento sério com Leonardo DiCaprio, diz site

Ao que tudo indica, Gigi Hadid não quer ser só uma aventura na vida de Leonardo DiCaprio. O ator e a modelo estão se envolvendo desde setembro do ano passado, após ele terminar o namoro com Camila Morrone e virar motivo de piadas por conta do histórico de namoros com mulheres de até 25 anos. Em meio a rumores de que o astro estaria saindo com outras mulheres, Gigi, de 27 anos, quer exclusividade romântica.

As informações são do Radar Online, que revelou, por meio de fontes do site, que a modelo é “garota de um cara só” e o objetivo é conquistar Leo com o intuito de fazer com que ele abandone seus outros casos e viva um relacionamento sério com ela. Eles estariam tendo encontros discretos.

Gigi Hadid é modelo e estaria desejando um compromisso sério com o Leonardo DiCaprio Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Entretanto, a família de Gigi estaria preocupada com o desejo dela, visto que poderia sair machucada sentimentalmente caso o vencedor do Oscar não queira assumir um compromisso. Uma fonte do site americano afirmou que a modelo estava chateada porque sentiu que o interesse do ator desapareceu.

Recentemente, de acordo com o informativo, Gigi ficou feliz em saber que Leonardo DiCaprio estava participando de um aniversário de um amigo em comum dos dois. Ela teria se vestido de uma forma que impressionasse o ator, usando um conjunto jeans azul.