Gil do Vigor alega que foi barrado novamente pela imigração: ‘É muita vontade de estudar’

Gil do Vigor fez um desabafo em seu perfil no X nesta quarta, 10, alegando que foi barrado pela imigração dos Estados Unidos. “É muita vontade de estudar, viu!”, chegou a escrever. O ex-BBB e apresentador do quadro de economia do Mais Você, da TV Globo, faz pós-doutorado na Universidade da Califórnia.

“Sempre barrado na imigração”, escreveu. “É muita vontade de estudar mesmo, viu? Ainda colocam a pessoa plantada para esperar não sei quem, com um monte de gente nos olhando, achando que somos algo errado. Paciência Gilberto, paciência”.

Gil recebeu diversas mensagens de apoio. Entre elas, a também ex-BBB Ana Paula Renault comentou: “Todo o esforço valerá a pena! Você é o representante de muitos! A sua conquista não é só sua, representa o nosso futuro”, escreveu.

Em 2023, ele fez um desabafo em suas redes alegando que passou pelo mesmo problema para embarcar para os Estados Unidos.

O Estadão entrou em contato com a Embaixada dos Estados Unidos mas, até o momento da publicação, não obteve resposta. O espaço segue aberto.