Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam após 13 anos de casamento

Gisele Bündchen, de 42 anos, e Tom Brady, de 45, se divorciaram nesta sexta, 28, na Flórida, nos Estados Unidos. Casados há 13 anos, os dois são pais de Vivian, de 9 anos, e Benjamin, de 12.

“Com muita gratidão pelo nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos o divórcio amigavelmente”, confirmou a modelo pelo Story do Instagram.

“A minha prioridade sempre será nossos filhos, quem eu amo com todo o meu coração. Compartilharemos a guarda das crianças para dar amor, cuidado e a atenção que eles merecem”, completou.

Gisele também disse que “a decisão de terminar um casamento é sempre difícil”, mas afirmou que eles se distanciaram como casal. Ela, no entanto, não explicou os motivos para isso, mas pediu para os fãs respeitarem esse momento pelo qual passam.

Foto: Instagram/@gisele

Brady se manifestou com um comunicado nas redes sociais para confirmar a separação e dizer que ambos pensaram muito a respeito antes de decidirem pelo divórcio.

“[O término] É doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que vivem a mesma situação todos os dias ao redor do mundo. Mesmo assim, desejamos o melhor para nós dois conforme seguimos em frente para novos capítulos de nossas vidas que ainda não foram escritos”, escreveu.

O atleta reafirmou que as crianças são as prioridades deles como pais. “Vão continuar sendo o centro de nosso mundo de todas as formas”, completou.

Entenda o caso

A relação de Gisele e Brady teria se abalado depois do atleta desistir da aposentadoria do futebol americano. Na época, haviam boatos sobre a modelo se preocupar com o bem-estar físico do jogador e querê-lo mais próximo da família. Ela chegou a confirmar a especulação em entrevista à revista Elle norte-americana.

“Obviamente, tenho minhas preocupações. O futebol americano é um esporte muito violento... Tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente. Definitivamente, conversamos sobre isso várias vezes. Mas, no final das contas, sinto que todos precisam decidir o que é melhor para si. Ele também precisa ser feliz”, disse ela na conversa.

Além disso, eles dividem uma fortuna estimada em R$ 3 bilhões. Segundo o Page Six, o jogador de futebol americano teria um patrimônio acumulado de US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão) e a modelo brasileira US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).

