Gisele Bündchen e Tom Brady vão para Miami com os filhos para fugir do furacão Ian

Uma ameaça do furacão Ian motivou Gisele Bündchen e Tom Brady a tirar os filhos da cidade de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo a revista People, uma fonte próxima ao casal disse que o jogador de futebol americano está levando Viviane, 9, e Benjamin, 12 - ambos do casamento com a top model - e Jack Edward, 15, filho do atleta com Bridget Moynaham, do relacionamento anterior, de volta para a casa da família em Miami, também na Flórida.

O furacão Ian, que passou por Cuba e está a caminho da Flórida, ganhou força e foi elevado nesta quarta-feira, 28, à categoria 4, com ventos de 220 km/h. A tormenta promete levar muita chuva após tocar o solo norte-americano.

O time de Tom Brady informou, por meio de comunicado enviado na última terça-feria, 27, que também estava saindo de Tampa e vai usar as instalações do Miami Dolphins para os treinos. Segundo a publicação, o Tampa Bay Buccaneers fez planos de contingência para os preparativos desta semana para o jogo de domingo contra o Kansas City Chiefs.