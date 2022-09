Tom Brady vira alvo de piadas por suposta crise no casamento com Gisele Bündchen, diz site

Tom Brady virou motivo de piada e irritação dentro do vestiário do Tampa Bay Buccaneers, time onde atua, depois que a suposta crise no casamento do atleta com Gisele Bündchen repercutiu na mídia e internet. O jogador de futebol americano tem precisado lidar com a insatisfação dos colegas de equipe por conta da crise conjugal, segundo o Radar Online.

De acordo com fontes ouvidas pelo site, o clima tenso teria começado quando ele precisou faltar 11 dias de treinamento no último mês, por causa dos desentendimentos com a top model. “Alguns dos jogadores estão irritados porque tudo agora é sobre Tom e sua vida amorosa bagunçada. Outros acham engraçado que ele seja supostamente o melhor jogador de todos os tempos, mas agora está se rastejando para a sua esposa por mais uma chance. Há alguns apelidos e piadas bem cruéis circulando”, garantiu uma fonte.

Tom Brady e Gisele Bündchen são pais de Benjamin, 12, e Vivian, 9. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Recentemente, o Page Six informou que Gisele deixou a mansão nos Estados Unidos e viajou sozinha para Costa Rica após discussão com Brady. O motivo seria a desistência do atleta de se aposentar do esporte . À revista Elle , a brasileira revelou que gostaria que o marido passasse mais tempo com a família.

Já outras publicações alegaram que a modelo brasileira não voltou para a casa em Tampa e estaria em Miami. Na última sexta-feira, 16, a revista People revelou que o casal estaria morando em casas separadas há mais de um mês.

Tom Brady e Gisele Bündchen são pais de Benjamin, 12, e Vivian, 9. O jogador de futebol tem ainda Jack, 15, de um relacionamento anterior.

