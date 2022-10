Gisele Bündchen visita curandeira em meio à crise no casamento com Tom Brady

A ex-modelo Gisele Bündchen foi vista usando um colar com contas, pedras coloridas que se assemelham a miçangas, que se utiliza em rituais espirituais em visita a uma curandeira, que foi feita na última sexta, 7, segundo informações da agência internacional The Grosby Group. Os rumores são que a top model tenha consultado a líder espiritual para se sentir melhor e enfrentar as possíveis crise em seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady.

A brasileira e a curandeira estavam usando colares semelhantes durante a visita da ex-modelo. Após deixar o local, Gisele entrou em seu carro enquanto falava ao celular.

A ex-modelo e o marido enfrentam problemas no relacionamento desde setembro. Tudo teria começado após a desistência dele de se aposentar do esporte. À revista Elle, a brasileira revelou que gostaria que o marido passasse mais tempo com a família.

Ainda em setembro, Gisele teria sido vista chorando pelas ruas de Nova York, conforme apontou o Page Six. Já Brady estaria enfrentando piadas e descontentamento por colegas do seu time, o Tampa Bay Buccaneers, por conta da crise no casamento.

Caso aconteça, o divórcio do casal sairá na Flórida, nos Estados Unidos, local onde moram atualmente. O patrimônio de bens dos dois juntos é de cerca de US$ 26 milhões, o que equivale à aproximadamente R$ 134 milhões, na cotação atual.