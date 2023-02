Hailey Bieber comenta casamento com Justin: ‘Meu melhor amigo no mundo inteiro’

Recentemente, Hailey Bieber concedeu entrevista à revista Vogue Austrália, sendo sabatinada pelo marido, o cantor Justin Bieber. O bate-papo foi bastante descontraído e abordou temas como a carreira empresarial da modelo, além dela revelar do que mais gosta em seu casamento com o astro da música.

“Bem-vindos todos à nossa casa. Estamos em Beverly Hills, Califórnia, e contemplamos um lindo pôr do sol. Minha esposa está usando um moletom Kid Cudi com alguns Daisy Dukes, e vamos fazer algumas perguntas. Vou começar dizendo, eu te amo, baby”, disse o cantor. “Te amo. Obrigado por fazer isso”, respondeu Hailey, capa da edição de março da revista australiana.

Sobre o matrimônio, a modelo destacou a parceria que tem com Bieber. “Minha coisa favorita sobre ser casado é, honestamente, a companhia que sinto que temos. Genuinamente, você é meu melhor amigo no mundo inteiro. Não há ninguém com quem eu prefira passar mais tempo ou fazer qualquer coisa”.

Climão?

O nome de Hailey Bieber está em alta nos últimos dias por conta de uma possível participação em uma troca de farpas entre a cantora Selena Gomez, que já namorou Justin Bieber no passado, e a socialite Kylie Jenner.

Jenner é amiga da modelo e atual esposa de Bieber. Recentemente, ela foi acusada de debochar de um Tik Tok feito por Selena em que a artista aparece afirmando que tinha exagerado ao arrumar suas sobrancelhas. Em seguida, Kylie teria feito um stories da sua sobrancelha com os escritos: “Isso foi um acidente?”.

Selena postou um TikTok falando que houve um “acidente” com sua sobrancelha, que tinha ficado muito delaminada. Kylie posta um story escrito “isso foi um acidente?” proximo à sobrancelha, seguido de um print de FaceTime seu com Hailey Bieber, onde ambas mostram suas sobrancelhas. pic.twitter.com/vmo6eo8uTO — BCharts (@bchartsnet) February 26, 2023

Hailey entrou no meio da confusão a partir do momento em que fez uma chamada de vídeo com a socialite, em que ambas focam a câmera em suas respectivas sobrancelhas. Vale lembrar que, em outubro do ano passado, a ex e atual de Bieber posaram juntas com o intuito de afastar os boatos de rixa entre as duas.

Posteriormente, Jenner teria negado ter atacado Selena com o post da sobrancelha, o que foi comentado pela própria cantora. Porém, a artista americana reacendeu a discussão, ao responder um vídeo, de 2017, em que Hailey aparece com cara de enjoada ao ouvir o nome de Taylor Swift. “Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores da parada”, defendeu Gomez.

Selena Gomez shows support for Taylor Swift under a resurfaced video of Hailey Bieber gagging after Taylor is mentioned. pic.twitter.com/uMl7VsgVq3 — Pop Crave (@PopCrave) February 23, 2023