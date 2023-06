Ike Turner Jr, filho de Tina Turner, é preso por porte de drogas nos EUA

Ike Turner Jr., filho da lendária cantora Tina Turner, foi preso por porte de drogas nos Estados Unidos. O caso ocorreu no dia 6 de maio, mas foi confirmado pela People apenas nesta quarta-feira, 21. Ike foi detido 18 dias antes da morte da artista.

Ele, que também é músico, portava drogas como crack, cocaína e metanfetamina. Segundo a polícia de Alvin, no Texas, local onde aconteceu a prisão, Ike chegou a tentar ingerir as substâncias para evitar que os policiais pudessem apreendê-las.

Ike Turner Jr. filho de Tina Turner, foi preso 18 dias antes da morte da artista. Foto: Orlin Wagner / AP Photo

O músico é filho da cantora com Ike Turner, ex-marido que abusou de Tina. Conforme a revista, ele trabalhou como engenheiro de som da artista, mas foi impedido pelo pai após a separação.

À época, ele alegou que Ike chegava a bater em sua cabeça com uma pistola para evitar que ele se encontrasse com a mãe. Em 2018, ele revelou ao Daily Mail que não falava com a artista há mais de uma década.

O pai também já foi preso por portar cocaína. Ele morreu em 2007, aos 76 anos.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais