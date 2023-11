Bianca Andrade e seu filho Cris sofrem acidente após carro bater em árvore e são internados

Bianca Andrade e seu filho, Cris, de 2 anos, sofreram um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 2. O acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro colidiu em uma árvore ao sair da pista, na altura da BR-116.

Carro de Bianca Andrade colidiu com árvore em rodovia Foto: Polícia Rodoviária Federal

O acidente aconteceu por volta das 1h15 da madrugada. O motorista, Genilson, não sofreu lesões e Bianca, Cris e Dayane foram levados ao Hospital Santa Maria, em Barra Mansa.

“Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem”, informou a assessoria da influencer. Posteriormente, Fred, o pai de Cris, postou um comunicado informando que todos os envolvidos no acidente precisarão ficar internados por 24 horas.

Story de Bianca e Fred Foto: Instagram/ @fred

“Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas, por precaução, seguirão em observação por 24 horas”, disse o influenciador em nota.

O Estadão também procurou o Hospital Santa Maria, em Barra Mansa (RJ), mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.