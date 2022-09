Integrantes do Måneskin revelam que gostariam de fazer parceria com a banda brasileira Sepultura

A banda italiana de rock Måneskin , que ganhou o mundo e fez sua estreia nos palcos do Rock In Rio no dia 8 de setembro, participou, nesta terça-feira, 13, do MTV Hits. No bate-papo com o apresentador Spartakus, o grupo revelou que gostaria de fazer uma colaboração com a banda brasileira Sepultura .

“Nós conhecemos o Sepultura. É uma banda brasileira que a gente ama, seria muito divertido fazer uma parceria com eles”, disse a baixista Victoria De Angelis.

Eles também falaram sobre o sentimento de se consagrarem em um dos gêneros mais ouvidos mundialmente. “A gente não sente que está ressuscitando o rock. A gente não sente essa pressão, nem responsabilidade para isso. Nós tocamos rock e tudo está indo bem. A gente espera que isso abra portas para outras bandas que irão surgir e também inspire os jovens a montar uma banda”, revela o vocalista Damiano David.

O grupo Måneskin ganhou fama após o Factor X de 2016, onde conquistou o segundo lugar. Desde então, já ganhou inúmeros prêmios, entre eles Prêmio Billboard: Melhor Música de Rock (2022) e MTV Music Awards para Melhor Clipe Alternativo (2022), sendo a primeira banda italiana a ganhar uma categoria na premiação. A faixa de 2017, Beggin, acumula 1 bilhão de plays no Spotify.

Interação com Luan Santana

Uma troca de elogios entre Damiano David e Luan Santana surpreendou os fãs brasileiros da banda e do cantor no último final de semana. Foi durante uma entrevista dos integrantes ao Estadão que o líder do grupo revelou sua admiração pela música do brasileiro. “Sou mais um popzinho”, confessou ele.

Damiano chegou a compartilhar nos stories do Instagram a música Eu Não Merecia Isso, de Luan. “Vamos lá, isso é um hit”, legendou o popstar italiano. Luan, por sua vez, foi aos stories mostrar qual é a sua música favorita do Maneskin. “Essa é boa demais, hein Damiano?”, comentou o cantor ao publicar a música Supermodel.