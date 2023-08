Isabeli Fontana diz que Di Ferrero ‘é o NX Zero’ e é acusada de diminuir integrantes; veja vídeo

A modelo Isabeli Fontana, 40, que é casada com Di Ferrero, 38, virou assunto nas redes sociais após ser acusada de diminuir os outros integrantes do NX Zero em um vídeo publicado por ela no último fim de semana.

Na gravação, o casal está na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, onde a banda realizou um show no último sábado, 29. O cantor comenta que a capacidade do local é de seis mil pessoas e Isabeli pergunta: “Como é pra você sentir essa vibe e esse povo todo só para te ver?”.

“É uma outra sensação. Tipo, eu não tenho esse ego. ‘A pessoa veio para me ver’”, responde Ferrero. Então, a modelo ri e rebate: “Ah, mas você é o NX”, ao passo que ele diz: “Não, todo mundo é o NX, o NX é uma entidade”.

Em seguida, Isabeli aponta que “todos os caras da banda são o NX” e que o vocalista “representa todos eles”. O cantor responde: “Eu represento eles e eles me representam”.

O NX Zero é composto por cinco integrantes: Di Ferrero (vocalista), Gee Rocha (guitarrista), Dani Weksler (baterista), Caco Grandino (baixista) e Fi Ricardo (guitarrista).

Nas redes sociais, fãs da banda criticaram a postura da modelo. “Petição pro Di Ferrero não levar nunca mais a insuportável da sua esposa em nenhum show do NX. Zero noção, zero respeito com o resto da banda, que tem cinco integrantes”, disse uma internauta em uma publicação que viralizou, mas foi apagada horas depois.

“Isabeli Fontana, querida, o Diego não é NX. As pessoas não estão lá para ver exclusivamente ele. O NX é uma banda e são os 5 que fazem ser tão especial. O seu silêncio é uma joia, amada”, escreveu outra usuária.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Isabeli Fontana, que afirmou que a modelo não vai se pronunciar sobre o caso.

