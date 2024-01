Isabella Scherer revela ter ‘alergia psicológica’: ‘Me acalma ter antialérgico na bolsa’; entenda

A influenciadora e chef de cozinha Isabella Scherer, campeã do MasterChef 2021, revelou sofrer com “alergia psicológica seletiva”. Ela comentou sobre o assunto em stories publicados no Instagram e disse já ter sido hospitalizada duas vezes com ataques de pânico por conta do quadro.

“Em restaurante ‘médio’, eu tenho [alergia] a camarão sempre. Se eu confio muito [no restaurante], eu não tenho alergia a camarão”, relatou. “De qualquer jeito, acalma a minha ‘psique’ ter um antialérgico na bolsa.”

Isabella Scherer diz ter 'alergia psicológica seletiva'. Foto: @isascherer via Instagram