Isabella Scherer, campeã do MasterChef, mostra como foi aniversário de 1 ano dos gêmeos

No dia 29 de agosto, os filhos gêmeos de Isabella Scherer - modelo, chef, influencer e vencedora da 8ª temporada do MasterChef Brasil - completaram um ano de idade e ganharam uma festa intimista, com a família e os amigos mais próximos como convidados.

Para celebrar o aniversário dos bebês Mel e Bento, a festa que aconteceu no quintal da casa da família, teve tema minimalista e contou com muitas comidas. O destaque vai para o bolo sem açúcar feito especialmente para que os aniversariantes pudessem comer, segundo informações do portal Bebê Mamãe.

Na data da comemoração, Isa aproveitou a ocasião para fazer uma declaração aos filhos: “[...] a maternidade realmente muda toda nossa percepção de tempo. 1 ano… Passou rápido? Muito! Mas, é impossível que eu conheça a Mel e o Bento há um ano só. Se formos levar esse papo pra uma esfera mais esotérica, certeza [que] a gente já se conhecia. Mas tô falando de vida real. De carne e osso. É impossível que passou só um ano. Semana passada eu estava conhecendo eles no quarto da maternidade e, ao mesmo tempo, faz no mínimo 10 anos que a gente se conhece! (E, pelo menos, 15 anos que eu estava grávida) Realmente, passa rápido! Mas, passa devagar também [...] Hoje faz um ano que eu conheci o amor mais verdadeiro, um ano que me sinto completa de verdade, um ano que tudo começou a fazer mais sentido e ter mais graça!”.

Nas redes sociais, os seguidores de Isabella também relatam essa percepção confusa do tempo de vida dos gêmeos com muito bom humor.