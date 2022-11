Izabel Goulart comenta apelido em português de Kevin Trapp, goleiro da Alemanha

Publicidade

A modelo Izabel Goulart comentou o apelido carinhoso em português que deu para Kevin Trapp, noivo dela e goleiro reserva da seleção alemã. Ela fez uma publicação nos stories do Instagram neste domingo, 27, momentos antes do jogo da Alemanha contra a Espanha.

Izabel compartilhou uma foto de Trapp com o uniforme da seleção e escreveu: “Game on. Let’s go, Tudinho” – ”O jogo vai começar. Vamos lá, Tudinho”, em português.

Leia também Kevin Trapp: Goleiro da Alemanha é noivo de Izabel Goulart, modelo brasileira, e fala português

Izabel Goulart revela apelido de Kevin Trapp: 'Tudinho'. Foto: Instagram/@izabelgoulart

Os dois são noivos desde 2018. Desde a estreia da Alemanha na Copa do Mundo do Catar, a modelo acompanha Trapp e a seleção alemã nos jogos. Na última quarta-feira, 23, ela chegou a compartilhar o “look” personalizado que escolheu para apoiar o país.

A modelo já revelou que apoia a seleção do noivo, mas torce para a seleção brasileira. Na última sexta, 25, antes da estreia do Brasil, ela também publicou a roupa que escolheu para assistir ao jogo contra a Sérvia.