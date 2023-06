Jeniffer Lopez publica homenagem a Ben Affleck no Dia dos Pais

O último domingo, 18, foi Dia dos Pais nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Diferentemente do Brasil, a data é comemorada no terceiro domingo de junho. E para celebrar esse dia especial, Jeniffer Lopez fez uma homenagem ao marido, o ator Ben Affleck, em suas redes sociais.

“Feliz Dia dos Pais, papá. E Feliz Dia dos Pais para todos os papais incríveis por aí! Nós te amamos e apreciamos você mais do que você jamais saberá”, escreveu a cantora, em uma publicação no Instagram com fotos e vídeo do artista.

O casal ainda não tem filhos, mas recentemente, em entrevista a Hoda Kotb, do The Today Show, Lopez afirmou que seus filhos, os gêmeos de 15 anos, Emme e Max, frutos do casamento com Marc Antony, adoram Affleck.

“Eles amam o Ben. Ele é um pai maravilhoso e uma figura paterna para eles também, porque ele tem seus próprios três filhos lindos (frutos do casamento anterior com Jennifer Garner), depois temos nós, e ele é fantástico. Ele realmente enfrenta o desafio do que isso é e o que isso significa. Eles o amam, e o apreciam, e eu também”, disse J-Lo.

Jeniffer Lopez e Ben Affleck ficaram noivos em 2002, mas o astro de Hollywood desistiu do casamento de última hora, terminando o relacionamento com a cantora. Em 2021, 18 anos depois, eles reataram o romance e anunciaram o noivado em abril de 2022. Três meses depois, se casaram em Las Vegas.

Sofia Liberato para Gugu

Continua após a publicidade

Sofia Liberato compartilhou no Instagram uma homenagem ao pai, também no domingo. Nos stories do Instagram, ela resgatou uma foto antiga com Gugu, que morreu em 2019 aos 60 anos, nos Estados Unidos, vítima de acidente doméstico.

Além do registro de quando era criança, o post tinha uma segunda foto, com ela mais velha, abraçando o pai. “Sou eternamente grata ao meu pai, que está guardado no meu coração”, escreveu Sofia.

Os outros filhos do apresentador, João Augusto e Marina não compartilharam registros com o apresentador.