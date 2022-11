Johnny Depp faz participação no ‘Savage X Fenty Show’, de Rihanna, após críticas; assista

Publicidade

Após rumores de que teria sido convidado para participar do Savage x Fenty Show Vol 4, o ator Johnny Depp realmente apareceu na gravação disponibilizada nesta quarta-feira, 9, no Amazon Prime Video.

O artista foi o primeiro homem a liderar um dos momentos como “estrela” do show no desfile anual da grife de lingerie da cantora Rihanna.

Leia também Ouça trilha sonora completa do filme ‘Pantera Negra 2′

Na produção, Depp fez uma rápida participação por cerca de um minuto. Ao som de So Fresh, So Clean, da dupla Outkast, o ator percorreu o cenário até terminar abraçando uma árvore.

Veja:

JOHNNY DEPP IN RIHANNA’S SAVAGE X FENTY SHOW pic.twitter.com/szhVItteW8 — johnny depp daily (@johnnydppdaily) November 9, 2022

A possível participação do ator foi alvo de críticas por parte de internautas e de outras personalidades que tinham envolvimento com a marca de Rihanna.

O cantor Olly Alexander, vocalista da banda Years & Years, que já tinha feito diversas campanhas para a grife, disse que não vai mais usar peças da Savage X Fenty após a parceria com Depp.

Continua após a publicidade

Olly havia compartilhado a notícia da participação do ator no show com um emoji de tristeza e recebeu um comentário de uma internauta lamentando a escolha por ele e não pelo vocalista.

“Mas Savage X Fenty é você. Você veste isso tão bem”, escreveu a usuária no Twitter. Como resposta, o cantor disse: “Obrigado, mas, depois dessa notícia, não vou mais usar”.

thank you but after this news i won’t be wearing it anymore https://t.co/MvW5LuHTow — olly alexander (@alexander_olly) November 3, 2022

Recentemente, Depp esteve envolvido em um julgamento com a atriz Amber Heard, ex-mulher dele, que o acusava de violência doméstica. Em junho, o júri decidiu não condenar o ator pelo crime, mas ele e Amber foram obrigados a pagar indenizações por difamação.





Anitta aparece nos primeiros minutos do Savage X Fenty Show

Anitta fez uma participação especial no 'Savage X Fenty Show'. Foto: Twitter/@PrimeVideo

Continua após a publicidade

A brasileira Anitta também fez uma participação especial no desfile da marca. A cantora apareceu após 6 minutos do início do show e cantou duas músicas.

Ela deu início à participação com a canção Practice, uma das faixas do último álbum lançado por ela, Versions of Me.

Após, Anitta fez uma performance de Envolver, música que fez com que a artista quebrasse recordes e se tornasse a primeira brasileira a chegar ao primeiro lugar do Spotify Global.

Confira um trecho da participação:

Anitta botando um funkão no Savage X Fenty Show 😱🇧🇷 ESSE É O TWEET! pic.twitter.com/ffpMKKsI21 — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) November 9, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais