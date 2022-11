Publicidade

Segundo o Daily Mail, Johnny Depp seria um dos convidados especiais de Rihanna no Savage x Fenty Show Vol 4, desfile anual da grife de lingerie da cantora. A gravação chega ao Amazon Prime Video no dia 9 de novembro e o astro já teria gravado sua participação.

Rihanna convida Johnny Depp para desfile da 'Savage x Fenty Show', diz site Foto: REUTERS/Eric Gaillard/Pool

De acordo com a publicação do site americano, o astro de 59 anos “não iria desfilar na passarela, mas seria o primeiro homem a liderar um dos momentos da ‘estrela’ do show”.

Em 2021, Cindy Crawford, Vanessa Hudgens, Gigi Hadid e Irina Shayk foram alguns dos destaques. Até o momento, a cantora e nem o perfil da Fenty comentaram sobre a presença do astro.

Quem foi confirmada como uma das atrações musicais foi a Anitta e, para o desfile, Burna Boy, Don Toliver, Maxwellm, Cara Delevingne, Irina Shayk e Lily Singh..









