A youtuber e apresentadora Jout Jout deu à luz um menino, anunciou a mãe da influencer no Instagram em post de março, descoberto por fãs e viralizado no Twitter. Julia Tolezano da Veiga Faria, que é o nome completo da nova mamãe, tem estado afastada da internet e não havia revelado a gravidez.

“Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa”, publicou a mãe da youtuber em 4 de março deste ano.

Seguidores comemoraram nas redes sociais o nascimento do bebê e deram parabéns a Jout Jout pela maternidade. Outros reagiram com supresa ao parto. Veja exemplos abaixo.

Além do canal no Youtube encerrado há um ano, e que ainda assim mantém 2,48 milhões de seguidores, ela mantém também um quadro fixo no programa Saia Justa, do GNT, desde 2018. Ela ficou conhecida gravando vídeos com reflexões sobre a vida e comportamento, de forma leve, divertida e engraçada.

Um dos vídeos mais populares, Tá todo mundo mal, foi publicado há 9 anos e deu título ao livro de Jout Jout.

Mesmo depois de anos afastada da internet, a base de fãs da youtuber segue sólida e oferecendo admiração e apoio a ela.