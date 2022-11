Jungkook, do BTS, diz ter decorado final da coreografia de ‘Dreamers’ na véspera da abertura da Copa

Publicidade

O artista Jeon Jung-kook, o Jungkook, integrante do grupo de k-pop BTS, deu mais detalhes sobre a apresentação que fez na abertura da Copa do Mundo no Catar no último domingo, 20.

O cantor fez uma live com fãs para falar sobre a experiência e contou ter aprendido a coreografia dias após ter chegado ao país.

Jungkook ainda revelou ter decorado a coreografia do último refrão sozinho e um dia antes da apresentação. “O resto, eu aprendi assistindo a um vídeo e adicionei um pouco do meu estilo”, comentou.

Jungkook, integrante do BTS, apresentou 'Dreamers', uma das músicas oficiais da Copa do Mundo no Catar. Foto: Karim Jaafar / AFP

Ele detalhou que, antes de ir se deitar e depois de tomar banho, ligava a música e ensaiava a dança. Jungkook dormia por volta das 6h da manhã.

Porém, apesar do esforço, o cantor disse não ter se sentido totalmente satisfeito com a performance no evento. “Sinceramente, não posso dizer que estou satisfeito, mas tive muita sorte por não ter havido grandes erros”, revelou.

O artista apresentou a canção Dreamers, uma das oficiais do Mundial, ao lado do artista catariano Fahad Al-Kubaisi. A música, inclusive, ganhou um vídeo oficial nesta terça-feira, 22.

Jungkook foi o artista internacional escolhido que aceitou se apresentar na abertura da Copa de 2022. Outras personalidades, como Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart, também chegaram a receber convites, mas negaram a participação.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais