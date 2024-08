Justin Bieber anuncia nascimento do primeiro filho

O astro pop Justin Bieber anunciou nesta sexta-feira, 23, o nascimento do primeiro filho. O cantor publicou um registro do pézinho do bebê junto a mão da esposa e mãe, a modelo Hailey Bieber.

“Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber”, diz a publicação que em poucas horas já recebeu mais de 5,5 milhões de curtidas.

Em post no Instagram, o cantor anunciou o nascimento e o nome do primeiro filho Foto: Reprodução/instagram/@justinbieber

O casal anunciou em maio que seriam pais com algumas imagens de Hailey acariciando a barriga, registros também publicados no instagram do cantor. Assim como no anúncio do nascimento, a revelação sobre a gravidez gerou milhões de curtidas em poucas horas.