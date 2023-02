Karen Bachini: Influencer volta a se pronunciar sobre denúncia de ex-funcionária após nova exposição

O nome da influenciadora Karen Bachini voltou aos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 15. A blogueira, que havia sido acusada de assédio moral por uma ex-funcionária em 2022, voltou a se pronunciar sobre a polêmica nesta terça, em um vídeo de mais de uma hora.

Fazendo um breve contexto, tudo começou no final de novembro do ano passado, quando Priscilla Danielle fez uma postagem acusando a influenciadora, sem citar o nome de Karen, de assédio moral e de ter que realizar atividades que fugiam de suas funções, alegando até que havia sido torturada psicologicamente.

A blogueira, que na época estava nos centro das atenções por conta de outras polêmicas, negou as acusações da ex-funcionária, também sem citar nomes, e afirmou que “as coisas não aconteceram do jeito que ela está contando e isso já foi provado judicialmente”.

Novos relatos

Entretanto, o assunto voltou aos holofotes após Priscilla gravar um novo vídeo no dia 9 de fevereiro. “Lá vou eu de novo ter que falar de um assunto que eu não quero falar. Mas, estou muito ansiosa e isso está me fazendo mal. Ontem, recebi uma mensagem de uma pessoa que eu esperei que nunca mais ia conversar na minha vida, que nunca mais ia entrar em contato comigo”, iniciou ela, sem citar o nome de Karen.

A ex-funcionária contou que, a princípio, imaginou que seria um pedido de desculpas, mas se surpreendeu, dizendo que a influenciadora a chamou para pedir um vídeo de retratação.

“Eu me senti coagida e chantageada emocionalmente. Porque, assim: ‘Eu estou fingindo que sou sua amiguinha, mas estou ali te chantageando para fazer o que eu quero’. Ela queria um vídeo de retratação, porque, segundo ela, a culpa é minha. Eu não vou fazer vídeo de retratação porque não fiz nada de errado”, disse.

Na postagem, ela inclui prints de uma conversa. Ela encerra reforçando que o assunto não lhe faz bem e que só quer tranquilidade daqui pra frente.

“Eu só quero paz na minha vida. Isso está me fazendo mal. Eu tive febre emocional, diarréia, pode até parecer engraçado, mas é muito mal isso. Eu quero paz. Já aconteceu e eu não tenho culpa, eu não vou levar esse sentimento de culpa. A gente colhe o que a gente planta. Eu quero tranquilidade na minha vida”, afirmou.





Karen Bachini se pronuncia

Nesta terça, 14, Karen Bachini se pronunciou sobre o desabafo de Priscilla, também sem citar o nome da ex-funcionária, além de trazer prints de conversas. “O único objetivo deste vídeo é trazer a verdade sobre as alegações que uma pessoa fez contra mim, em dezembro de 2022 e, agora, nesta última semana. Mais especificamente, esse vídeo tem o intuito de desmentir as coisas que foram inventadas sobre mim e divulgadas aí pela internet com as provas necessárias”, disse ela.

A influenciadora pontuou que a ex-funcionária tornou público elementos de um processo que estava em segredo de justiça. Ela estava se referindo à ação trabalhista movida contra ela em que Priscilla ganhou o processo que lhe garantiu os direitos de CLT, mas que, segundo a blogueira, ela perdeu os relacionados a danos morais e assédio. Karen ressaltou que a contratou pelo modelo MEI, mas assumiu que acabou criando vínculo empregatício.

Karen relatou que, em 2019, recebeu um convite da Comic Con para fazer a cobertura através de uma marca, sendo que o e-mail também caiu na caixa de entrada de Priscilla. Como na semana do evento ela estava atribulada, a blogueira recusou o convite.

“Ela me mandou o print. Eu falei: ‘Declina, porque estou muito atarefada nesta semana’. E aí, ela agiu por trás, conseguindo os ingressos pela Comic Con, continuou falando com a marca e conseguiu os ingressos, coagindo outra funcionária a ir com ela. Fiquei sabendo porque vi umas faturas de carro por aplicativo, tipo, 300 reais”, revelou a influenciadora.

Karen Biachini expõe prints de mensagens trocadas com a ex-funcionária Foto: YouTube/Karen Bachini

Segundo Karen, nem mesmo esse motivo fez com que ela demitisse a ex-funcionária. A blogueira ainda fala no vídeo sobre a falta de organização e do comprometimento com prazos por parte de Priscilla. A influencer chamou outras duas pessoas da equipe para comprovar o que ela estava afirmando, alegando que a ex-funcionária se demitiu após um feedback negativo e que subtraiu itens do armário de recebidos, o que gerou a elaboração de um boletim de ocorrência.

“O meu silêncio foi muito custoso para mim. Minha saúde mental está muito abalada, a minha honra, a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, a minha linha de maquiagem. Então, não tive outra escolha, porque essa pessoa não me deu outra escolha, a não ser vir aqui e contar tudo para vocês”, destacou Karen.

A influenciadora terminou o vídeo dizendo que não tolerará mais que mentiras sobre sua pessoa passem impunes. “Todo mundo não tem a obrigação de gostar de mim, mas ninguém pode mentir sobre coisas que fiz ou não fiz na internet e sair impune. A partir de agora, estou tomando as medidas cabíveis, civis e criminais, contra qualquer pessoa que esteja mentindo sobre minha pessoa na internet”.