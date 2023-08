Larissa Manoela: Camilla de Lucas critica memes feitos sobre disputa familiar da atriz; assista

A influenciadora Camilla de Lucas usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 14, para criticar as pessoas que fizeram memes sobre a disputa familiar que envolve a atriz Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A artista concedeu uma entrevista ao Fantástico no último domingo, 13, em que deu mais detalhes sobre o rompimento da relação com os pais.

Nas redes sociais, internautas passaram a criar brincadeiras sobre a situação, especialmente envolvendo o áudio em que a atriz pede dinheiro para comprar milho na praia. Camilla pediu para que as pessoas parassem com os memes e disse que a situação está “passando do ponto”.

Larissa Manoela deu mais detalhes sobre a disputa familiar que vive com os pais em entrevista ao 'Fantástico' neste domingo, 13. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

“Todo mundo tem problema familiar [...], mas imagina você se expor na televisão, contar isso publicamente para todo mundo, sabendo que o Brasil inteiro vai ver os seus pais na rua. É um ato de coragem que ela teve”, afirmou.

A influenciadora comentou que gosta de brincar na internet e que pensa que a vida tem que ser levada “com mais leveza”, mas relembrou que a entrevista foi exibida no Dia dos Pais. “A gente tem que relembrar que, ontem [domingo], ela estava na casa dela chorando no Dia dos Pais”, disse.

Camilla pediu para que as pessoas “se coloquem no lugar do outro”. “Tem coisas que são sérias e a gente tem que entrar em um debate sério sobre trabalho infantil. [...] Cuidado com as coisas que vocês comentam, as brincadeiras, os memes, porque é uma pessoa que está em casa chorando. [...] Imagino que, para ela, que é uma pessoa tão reservada, não deve ter sido fácil”, completou.

Assista às críticas de Camilla de Lucas sobre os memes feitos sobre a disputa familiar de Larissa Manoela:

Após a exibição da entrevista com Larissa, Camilla também usou o Twitter para comentar sobre a situação. Na ocasião, a atriz havia revelado ter aberto mão de uma fortuna estimada em R$ 18 milhões e contou que detinha apenas 2% da empresa em que é sócia com os pais.

“Eu prefiro acreditar que 18 milhões que ela abriu mão, é equivalente os 2% que ela tinha direito”, escreveu a influenciadora. “Porque, entendendo esse mundo de publicidade e se baseando na minha vida que trabalho há 6 anos só e tenho noção de valores, 18 milhões, certeza que ela faz em 1 ou 2 anos”, completou.

Entenda o caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais