Larissa Manoela desabafa após morte de cachorrinha: ‘Impossível descrever a dor nesse momento’

A atriz Larissa Manoela compartilhou um relato emocionante em suas redes sociais neste domingo, 3, após anunciar a morte de sua cachorra, Meghan. Na publicação, a cantora dividiu com os seus seguidores uma série de fotos e vídeos dela com a cachorrinha e pontuou: “Eu queria poder ter vivido mais um milhão de momentos ao seu lado, mas os que vivemos foram o suficiente pra você marcar pra sempre o meu coração.”

“Impossível descrever a dor que sinto nesse momento. Minha raposinha, minha princesa, minha “bencinha”, minha Meghan! Você se foi e eu fiquei em pedacinhos”, relatou a atriz. “Tô tentando entender a sua partida, repentina. Não consegui me preparar, mesmo sabendo que de uma hora pra outra você poderia nos deixar, eu não quis acreditar”, desabafou.

A atriz ainda comentou o quanto a cachorrinha proporcionou momentos alegres para ela e os irmãos. “Você alegrou a minha vida e da nossa família, foi minha melhor amiga ao lado dos seus irmãos. Estamos todos devastados! Que saudade você vai fazer.”

Larissa Manoela ao lado de Meghan Foto: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

Nos comentários, amigos e colegas de profissão consolaram a atriz. “Amiga, meus sentimentos. Ela com certeza está brincando com meu pipoca no céu dos doguinhos. Meu abraço apertado nesse momento. Te amo, fica bem”, escreveu Maisa. “Meus sentimentos Lari! Sem palavras”, disse a maquiadora Bruna Tavares.