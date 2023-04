Após Bruna Griphao conquistar o terceiro lugar no Big Brother Brasil 23, Leandro Hassum usou seu perfil no Twitter na última quarta-feira, 26, para fazer um convite a atriz: interpretar sua filha num filme. Segundo o comediante, eles se parecerem muito na “maneira de brincar” e desejou “sucesso no mundo real”.

No entanto, o tuíte já foi excluído após diversos perfis criticarem a postura do famoso e relembrarem de falas que a sister teve no reality - consideradas ofensivas e preconceituosas.

Em sequência, o ator voltou a publicar sobre o assunto, alegando que o seu “erro” foi ter voltado a postar na rede social (Twitter), que para ele, “infelizmente virou propagadora de ódio”. E por fim, falou que não irá se justificar pois não “compactua com as acusações” e seguirá seu caminho “de ser uma boa pessoa”.

Leandro Hassum rebate críticas sobre convite a Bruna Griphao: ‘Não compactuo com as acusações’ Foto: Reprodução/Twtitter/@LeandroHassum

Falas consideradas racistas

Durante sua participação na casa mais vigiada do Brasil, Bruna foi acusada de racismo pelo público e pela equipe da participante Sarah Aline. A atriz disse que se “aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana”. Anteriormente, numa conversa, ela havia se referido a Fred Nicácio como um “urubu de luto”. Ambos participantes ainda estavam em confinamento com a famosa.